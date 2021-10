Enrico Letta: «No a elezioni anticipate, la Lega non lascerà Draghi»

Il 5 a zero del Pd nelle grandi città apre una stagione nuova per la sinistra. Non siete più il partito delle Ztl, ha già detto qualcuno. Resta il fatto che a Roma le periferie non sono andate a votare e l’astensione non è mai stata così alta: un dato che la preoccupa segretario Letta?

«L’astensione è ovviamente un problema molto grosso, purtroppo una tendenza andata crescendo in questi anni. Noi abbiamo cominciato un recupero nelle periferie...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati