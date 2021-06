«Ridiamo l’onore a Roma», i tre leader del centrodestra con Enrico Michetti. E lui: «Io tribuno del popolo»

«Ridaremo l’onore a Roma». Eccoli, alla presentazione del candidato del centrodestra per il Campidoglio, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. E lui, Enrico Michetti, gongola nel tempio di Adriano, culla di quella romanità che adora. Di programmi non parla ancora - sta chiedendo idee - e al programma ha cominciato a lavorare ieri pomeriggio, incontrando gli esponenti romani e laziali di Fratelli d’Italia. Che non è il suo partito -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati