Epurazione M5S, soccorsi da destra in Senato ma alla Camera è il caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 07:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ondata di epurazioni che ha trasformato la notte di San Silvestro nella notte delle streghe, è probabilmente destinata a cambiare anche gli equilibri del governo giallo-verde. Dopo le espulsioni, i numeri della maggioranza al Senato diventano sempre più risicati. Se ai cartellini rossi di De Bonis e De Falco si sommano anche quelli ancora nel taschino per Nugnes e Fattori, il pallottoliere lega-stellato segna 165 voti, appena quattro in più del magic number. Luigi Di Maio ha assicurato che è disposto a mandare il Movimento a casa, pur di non darla vinta agli altri dissidenti interni. Ma in realtà, si tratterebbe di un bluff. Nelle scorse ore era corsa voce che il M5s fosse pronto a rimuovere il limite del secondo mandato, per arginare lo scontento e sottrarre alla Lega un'arma dissuasiva importante al tavolo negoziale. Ma fonti qualificate del M5s ieri hanno smentito («solo una fake news) nonostante l'argomento trovi molta presa tra i parlamentari grillini. Luigi Di Maio è dunque pronto davvero a giocare al rischiatutto? Non proprio.