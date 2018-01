Venerdì 12 Gennaio 2018, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2018 18:51

«Se dopo venti anni di un bugiardo seriale di Berlusconi e dopo anni del nuovo bugiardo Rienzi gli italiani li votano ancora il problema sono gli italiani». Alessandro Di Battista a Ercolano per l'assemblea nazionale dei 5Stelle sull'ambiente viene accolto come una star. E ripete la sua parola d'ordine: «Il mio nemico è l'astensionismo».L'idea è portare proposte concrete «perché - dice il deputato grillino - anche Gentiloni ormai è in campagna elettorale anche se ha fallito ovunque. Ma il loro sport è parlare di Spelacchio e dare addosso alla Raggi invece di parlare dei problemi, tanto prenderanno meno del 20%».L'attacco agli altri partiti è a alzo zero: «Il centrodestra è in confusione. Salvini vuole cancellare la legge Fornero che Berlusconi ha votato. Renzi vuole cancellare il canone Rai che ha messo nelle bollette elettriche. È una follia».