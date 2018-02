Espulsi, bluff, rinunce: i no dei quasi eletti del M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 25 Febbraio 2018, 12:32 - Ultimo aggiornamento: 25-02-2018 20:39

Di Maio ha bluffato: «Tutti coloro che erano in posizioni eleggibili nelle liste per i plurinominali hanno già firmato il modulo per la rinuncia altrimenti avrei agito per danno di immagine», ha assicurato nell'intervista a Italia 18 su SkyTg24. Ma a differenza di quanto dice il leader pentastellato, nel plurinominale uno dei candidati allontanati sicuramente non ha abdicato ma molti altri non ci pensano affatto. Sono quattordici finora i rinnegati che possono entrare in Parlamento il 4 marzo. Capolista alla Camera nel listino Veneto 2, Silvia Benedetti era stata espulsa dal Movimento per un presunto ammanco di 23mila euro in pieno ciclone mediatico. Ma la deputata uscente, che aveva prontamente pubblicato sui social le foto dei suoi versamenti («Non ho rubato un centesimo di soldi pubblici e non ho fatto alcuna furbata per intascarmi nulla», aveva scritto ignorata dai vertici), non ha sottoscritto nessuna rinuncia alla candidatura.Un giallo anche l'addio di Andrea Cecconi, capolista alla Camera nel listino Marche 2 e candidato nel collegio uninominale di Pesaro. Ancora irreperibile dopo l'espulsione dal M5s, il deputato uscente starebbe vivendo ore tormentate. Tant'è che persone a lui vicine assicurano che «Andrea non ha firmato nulla. Sua moglie è in attesa del terzo figlio, a farsi da parte non ci pensa». Sulle barricate sarebbe anche l'eterna dissidente Elisa Bulgarelli. Terza nel listino proporzionale in Emilia Romagna, la senatrice grillina è stata espulsa in pieno ciclone Rimborsopoli («Sarà tutto chiarito», aveva detto). E sarebbe perciò intenzionata a rendere dura la vita a Di Maio. Ma a precisa domanda, si trincera nel no-comment.Incassata la firma di Martelli in calce al modulo Dessì, il Movimento può contare anche sulla promessa di dimissioni dell'altro epurato (neppure 9mila euro di presunto ammanco, quasi 14mila restituiti), Emanuele Cozzolino. Il deputato uscente conferma infatti la rinuncia al nostro giornale nonostante quella che Nuti ha definito «un'esclusione scandalosa». Ma per il Movimento non era certo una gatta da pelare: terzo nel listino del Veneto 1, Cozzolino sarebbe difficilmente eleggibile.Conferma di aver aderito alla clausola Dessì anche Maurizio Buccarella, secondo nel listino Puglia 2 del Senato. Ma non sarà certamente sfuggito all'avvocato pugliese, l'inefficacia legale del ritiro imposto dagli alti ranghi pentastellati. Per lo stesso motivo entrerà suo malgrado in Parlamento anche Giulia Sarti, autosospesa dopo aver denunciato l'ex compagno. Capolista alla Camera nel proporzionale dell'Emilia Romagna 1 e nell'uninominale di Rimini, la deputata uscente ha fatto sapere che in caso di espulsione rassegnerà «immediatamente le dimissioni dalla Camera». Ma il caso dell'ex senatore M5s Giuseppe Vacciano (cinque tentativi di dimissioni bocciate dall'Aula), insegna che tanta buona volontà raramente viene premiata. Per i vertici grillini basta infatti una firma per dare le dimissioni. Per lo Stato Italiano devono essere accettate dall'Assemblea. Ma è dai collegi uninominali, che arrivano pessime notizie per i Cinque Stelle. Di farsi da parte, gli espulsi non ne vogliono sapere.