Alta tensione tra Macron e Salvini, l'Ue: «L'Italia rischia sanzioni»

Giovedì 30 Agosto 2018, 07:30

La politica ha già lasciato gli ombrelloni perché le elezioni europee sono più vicine di quanto si pensi e siamo già alle prime scaramucce in vista dell'appuntamento più importante del 2019.Non a caso ieri, in visita in Danimarca e Finlandia (anch'essi paesi coinvolti nelle votazioni 2019), il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto agli attacchi formulati a Milano l'altro ieri da Viktor Orban e Matteo Salvini affermando che i due «hanno ragione» a vederlo come il loro «principale avversario» in Europa. «Non cederò niente ai nazionalisti e a quelli che predicano odio», ha rincarato la dose.Immediata la risposta di Salvini dall'Italia. «Il principale avversario di Macron, sondaggi alla mano, è il popolo francese - ha detto il leader della Lega - Anziché dare lezioni agli altri governi spalanchi le proprie frontiere, a partire da quella di Ventimiglia. E la smetta di destabilizzare la Libia per interessi economici».Sul questo fronte va segnalato che il ministro Toninelli ha smentito di voler effettuare una visiata ai lavori per la Tav sul versante francese. Matteo Renzi infine ha confermato con un tweet su Orban «le pessime relazioni fra il suo governo e quello ungherese». «Noi - chiosa Renzi - ci terremo gli ideali europeisti di Ventotene».