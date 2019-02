Martedì 5 Febbraio 2019, 21:29

«Europa come opportunità: voto per vincere». Ballerino di successo, showman, vincitore di Pechino Express con Marco Maddaloni nel 2013, Ambassador Coni nel 2016 e ora testimonial della campagna di «StavoltaVoto». Ha le idee chiare il nuotatore napoletano Massimiliano Rosolino, oro alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 e 14 volte campione europeo tra il 1995 e 2008. Si approssimano le elezioni della Ue, dal 23 al 26 maggio, e lo sportivo ha accettato di buon grado l’invito del presidente Antonio Tajani a sensibilizzare i giovani, perché scelgano i rappresentanti in seno alle istituzioni comunitarie. «Essere europei è come far parte di una festa: più è grande, più ti diverti. Se stiamo a casa alle Europee 2019, abbiamo perso in partenza. Ecco perché #stavoltavoto!».Road to elections 2019. Dall’acqua clorata perviene un altro invito a recarsi alle urne. «In squadra si vince #stavoltavoto per l’Unione, perché l’Unione è la forza. Se noi siamo insieme, è più facile raggiungere qualsiasi cosa, da soli è più difficile», dichiara il difensore del Setterosa e della SIS Roma, Chiara Tabani, vincitrice di recente della storica Coppa Italia, già argento olimpico ai Giochi in Brasile tre anni fa. Dalle piscine allo spazio. Contro l’austerity e l’nsidia dell’astensionismo, per segnare un deciso cambio di passo, si schiera anche l’astronauta milanese Samatha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell’ESA. «Insieme abbiamo più forza. Non date per scontata l'Europa e le opportunità che ci dà». Sport e scienza unite per rilanciare in modo convinto l’Europa, troppo spesso considerata gigante economico e al contempo nano politico. Impossibile abdicare al sogno comune.