CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 13 Settembre 2018, 07:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un conto sono destra e populisti di ogni colore, un conto gli euroscettici». Malgrado le ironie sulle passioni di Jean Claude Juncker, il presidente della Commissione ieri ha operato un lucido distinguo che spiega il voto di ieri a Strasburgo sull'Ungheria di Orban e dà qualche traccia su come le tradizionali famiglie europee potrebbero cambiare dopo il voto del prossimo anno. «A volte persino io sono euroscettico», sostiene l'ex primo ministro del Lussemburgo per far meglio capire in che modo si muove il vento a Strasburgo. Una linea, quella del Ppe, che Juncker rende ancor più esplicita quando cita «il mio buon amico Giuseppe (Conte ndr)» con il quale «non ho problemi», mentre attacca Salvini al quale chiude ogni ipotesi di ingresso nel Ppe perchè «abbiamo gia Orban ed è abbastanza».