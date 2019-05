Europarlamento, guidano gli europeisti ma i sovranisti possono pesare sull'agenda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 28 Maggio 2019, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUXELLES - Il quadro politico del nuovo parlamento europeo è chiaro: sarà polarizzato tra gruppi pro-Ue e gruppi nazionalpopulisti più destra estrema. Ma i due poli non si equivalgono: il primo conta su una maggioranza ampia e molto solida, il secondo conta poco più di un quinto dei 751 eurodeputati, il 22,7%, contro il 20,5% cinque anni fa. Quindi non sarà in grado di paralizzare il Parlamento. L'assalto dei sovranisti non ha avuto successo, tuttavia la loro avanzata avrà effetti politici su diversi governi, sulla loro stabilità e sulla loro agenda politica.Di conseguenza sul Consiglio europeo. Per i capi di stato e di governo sarà più arduo trovare accordi: dalle nomine all'immigrazione, dal fisco alla politica di sicurezza ed energetica, alle relazioni con Mosca, Pechino a Washington, al commercio, al rafforzamento dell'Eurozona. Alla stessa Brexit, se si prende per buona l'indicazione di Salvini: «Ho sentito alcuni leader europei, da Orban a Farage, è cambiata la geografia in Europa, proveremo a salvarla», ha dichiarato. Forse il governo italiano sta per sponsorizzare il remain britannico per rafforzare la componente nazionalpopulista? L'interrogativo è d'obbligo. I tantissimi voti di Farage ora fanno gola.