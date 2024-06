Astensionismo marcato al Sud? Più che probabile e, giunti alla due giorni elettorale, agita i partiti, soprattutto quelli tradizionalmente forti nel Mezzogiorno e quelli che sul malcontento del Sud hanno riposto speranze di successo. È l'analisi condivisa - pur con qualche distinguo - dai principali osservatori e analisti politici ma anche dai sondaggisti che costantemente controllano il polso dell'elettorato.

Gli scenari

APPROFONDIMENTI Elezioni europee 2024, la guida completa al voto Sei buoni motivi per votare Elezioni comunali 2024, la corsa dei 3.700 sindaci

«Ad oggi abbiamo un 15 per cento del campione elettorale che è indeciso: ma indeciso non vuol dire che non sa per chi votare bensì non sa se votare o meno - riflette Antonio Noto, numero uno dell'omonimo istituto demoscopico - E dunque, come eventualmente si orienterà quest'ampia fascia di indecisi, in relazione alle scelte su questo o quel partito, è un tema interessante ma secondario rispetto a quello riguardante la partecipazione al voto. È chiaro che, tra i partiti, quelli che sono più forti al Sud o quelli che hanno impostato la campagna elettorale su temi consoni nei riguardi dell'elettorato del Mezzogiorno, in caso di probabilissimo crollo dell'affluenza nella circoscrizione Italia Meridionale, saranno penalizzati». Dunque, esclusa la Lega che ha il suo zoccolo duro al Nord ma alla quale, in ogni caso, Salvini insiste nell'attribuire una valenza nazionale e dunque anche una connotazione meridionalista, a rischiare di perdere il granaio del Sud sono un po' tutte le forze politiche. A cominciare dal Movimento Cinquestelle che nel Mezzogiorno (soprattutto in Campania) e nelle isole raccoglie una parte importante di consenso. Ma il punto riguarda anche Forza Italia, tradizionalmente forte al Sud, che ha chiuso a Napoli la sua campagna elettorale in omaggio a Berlusconi il quale amava definirsi «un napoletano nato a Milano». Delicata anche la posizione del Pd che tra i temi della campagna elettorale ha inserito lo scontro sull'autonomia differenziata accusata di «penalizzare le regioni del Mezzogiorno», proponendosi esso stesso quindi come difensore dei (presunti) interessi dell'elettorato del Sud «dimenticato da un governo strabico» che guarderebbe solo in direzione da Roma in su. E dunque arriviamo a Fdi che i sondaggi accreditano di un consenso pressoché uniforme su scala nazionale ma che non ha mai fatto mistero di puntare sul Mezzogiorno dove è stato proprio il premier Giorgia Meloni a esporsi in prima persona: da Caivano a Bari (qui si vota anche per le Comunali) agli accordi di coesione siglati con tutte le regioni del Mezzogiorno escluse Campania e Puglia. Insomma, se il Sud resta a casa e non va a votare, sono tutti i partiti a doversi preoccupare. Nel 2019 nel Meridione e nelle isole (due circoscrizioni) votò il 46,5% degli aventi diritto, quasi 20 punti in meno rispetto al Nord Ovest e al Nord Est con una media nazionale del 54,5% per cento. Ma, a giudizio di molti osservatori, il livello di partecipazione al voto, su base nazionale, potrebbe anche scendere al di sotto della soglia di cinque anni fa. «È chiaro che ormai da anni, almeno dal punto di vista sociologico, circostanza che poi si riflette sugli standard di partecipazione al voto, l'Italia non è un Paese omogeneo - argomenta ancora Noto - Ma va detto che se al Sud i dati dell'affluenza sono più bassi, è invece maggiore la propensione ad accordare il voto di preferenza. Insomma, se al Nord l'opzione è più di tipo politico-ideologico o di opinione, nel Mezzogiorno il brand partitico tira di meno e si tende a conferire fiducia ai candidati locali, riconoscibili, indipendentemente dalla forza politica di appartenenza».

Secondo Roberto D'Alimonte, politologo della Luiss, «in proporzione al totale i voti meridionali rappresentano per il Movimento il 65 per cento; il 49 per Forza Italia, il 35 per Fratelli d'Italia, il 34 per il Pd. Nel 2019 inoltre la differenza tra le regioni del Centro Nord e quelle del Centro Sud fu di 17 punti, ma stavolta la forbice si potrebbe allargare. Al Sud contano i pacchetti di voti e le circoscrizioni sono enormi». «Se si riuscisse ad arrivare ad almeno 30 milioni di votanti in Italia sarebbe già un gran risultato - evidenzia Nicola Piepoli, leader dell'istituto di ricerche demoscopiche di cui è presidente - Per mesi abbiamo pensato che con il dato di partecipazione al voto nel 2019 avessimo già toccato il fondo e che dunque dovessimo risalire. Ma, al di là di questo, preoccupano maggiormente le proiezioni per il futuro vista la tendenza allo spopolamento e al calo del peso demografico del nostro Paese. E inoltre - conclude Piepoli - non saranno certamente i partiti a poter gestire questa delicatissima fase di cambiamento epocale, anzi, rischiano di subirla. Certo, al Sud tradizionalmente si è sempre votato meno e si continuerà a votare meno, ma sono molto più preoccupato di dover constatare palazzi deserti, grattacieli vuoti, città che si spopolano. Come risolveremo questo problema?».