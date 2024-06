Lo aveva intuito già nel 1995 l'Europa che i conti sul proprio futuro si sarebbero fatti sulle sponde del Mediterraneo. E lo aveva messo persino nero su bianco con la dichiarazione di Barcellona. Ma già 25 anni dopo di quella visione era rimasto ben poco, il tentativo di partenariato con 12 Paesi del Sud Mediterraneo era di fatto rimasto un auspicio. Un'enorme occasione persa anche perché dal 2019 sono state le emergenze Covid e guerra in Ucraina a irrompere sulla scena, accrescendo il peso della stagione dei rimpianti. E imponendo, soprattutto, la presa d'atto di una realtà mutata profondamente: l'area euromediterranea si è sostituita al vecchio scenario ovest-est diventando il passaggio obbligato delle prospettive di crescita economica e di sviluppo sociale per i 510 milioni che l'abitano. Un tema che non riguarda solo i Paesi che affacciano sulle sponde del grande mare: al punto che è impossibile non attribuire al voto di oggi e domani per il nuovo Parlamento europeo una strettissima connessione con questo scenario. La centralità del Mediterraneo, nella quale l'Italia e il Mezzogiorno sono a dir poco strategici, passa da slogan più o meno rituale a punto di riferimento decisivo per strategie politiche, umanitarie e commerciali in cui l'Europa deve cambiare passo per recuperare, e in fretta, la sua perduta credibilità sul piano internazionale. Anche perché i segnali emersi in tal senso da quest'area negli ultimi anni, e su cui ha inciso in modo cospicuo l'affidabilità complessiva del nostro Paese, non sono né pochi né trascurabili. Ecco i più significativi.

La crescita

Come ricordato dal Libro Bianco di Ambrosetti in occasione del recente meeting “Verso Sud” di Sorrento, nell'area del Mediterraneo Allargato tra il 2021 e il 2022 il Pil è cresciuto del 3,4% e del 4,8% nel cosiddetto Mediterraneo Core che include, oltre all'Italia, 22 Paesi dell'Unione Europea, dell'Area Balcanica, del Medio Oriente e del Nord Africa, tutti accomunati da uno sbocco sul Mediterraneo. Un risultato, spiegano gli analisti del think thank, «superiore a quello delle grandi economie globali come Cina (+3%) e Stati Uniti (+2,1%), mentre in termini commerciali nel 2022 l'export è aumentato del 18,3% nel Mediterraneo Allargato e del 19,7% nel Mediterraneo Core». Particolare non trascurabile, in quest'area la popolazione è aumentata: di circa 3,7 milioni di unità (+0,8%) nel Mediterraneo Core e di 13,1 milioni negli altri Paesi del Mediterraneo Allargato. Morale: «La numerosità, la rapidità e la natura strutturale di queste dinamiche possono portare a considerare il periodo attuale come un cambiamento di epoca e non più come un'epoca di cambiamenti».

L'energia

È il tema prioritario. L'Italia e il Sud come hub energetico e ponte tra l'Europa e lAfrica sono un'opportunità perfino obbligata per l'Europa, consapevole di avere pagato a caro prezzo l'unilateralità degli accordi (e delle relazioni politiche) per la fornitura di energia. Gas, GNL, biocarburante e in un futuro meno lontano di quanto si possa pensare anche l'idrogeno arriveranno dall'Africa al vecchio continente attraverso i gasdotti italiani. È una rivoluzione senza precedenti in attesa di capire se e come accelerare il passo verso il nucleare sicuro. Il Piano Mattei del governo italiano ne ha preso atto per tempo, allargando di fatto una strada già esistente ancorché poco riconosciuta: il Sud è al quinto posto nel Mediterraneo per quota dei consumi coperti da fonti energetiche rinnovabili (31,6%) e rappresenta il 39,1% di tutta l'energia rinnovabile prodotta in Italia nel 2022, ricorda Ambrosetti. La possibilità di garantire inoltre la massima sicurezza dei corridoi di collegamento già esistenti (come nel caso del Tap) e la qualità degli investimenti realizzati al Sud da tutte le più grandi società energetiche (da Eni ad Enel, da Terna a Snam per citarne solo alcune) rafforzano la competitività di un sistema di cui necessariamente l'Europa dovrà prendere atto.

L'economia del mare

Export e lavoro

Non tutti sanno che dal 2013 ad oggi la Cina ha investito circa 75 miliardi nella sponda meridionale del Mediterraneo e 16 miliardi in Turchia. Il 30% degli investimenti cinesi si è concentrato su trasporti e logistica e il 24% sull'energia. Sono numeri forti quelli del Rapporto annuale di Srm che danno l'idea di quanto sia urgente la sfida che l'Europa e i Paesi del Mediterraneo allargato devono sostenere per ridiventare competitivi. Non sarà facile, tutt'altro. Ma anche qui non siamo per fortuna all'anno zero. In Italia circa il 40% degli scambi di import-export avviene via mare per 377 miliardi di euro a fine 2022. E al Sud, in particolare, come anche il Libro Bianco sottolinea, l'economia del mare conta più di 110 mila imprese (quasi la metà del totale nazionale), oltre 332 mila occupati (il 36,4% del totale Italia) e genera 15,7 miliardi di euro di valore aggiunto (30% del datio complessivo del Paese). Oltre tutto, la sua incidenza sul totale dell'economia territoriale pesa maggiormente qui che nel resto del Paese: nelle regioni meridionali il settore vale infatti il 4,7% del totale delle imprese (contro il 3,8% in Italia), il 4,9% degli occupati (rispetto al 3,6%) e il 4,4% del valore aggiunto (contro il 3,3%). Restituire la giusta priorità a questo settore, nella nuova ottica euromediterranea, passa insomma anche o forse soprattutto per l'Italia e per il Mezzogiorno: riconoscerlo vorrebbe dire per la nuova Europa partire con il piede giusto.

Nel Sud Italia attualmente operano le tre maggiori fabbriche italiane per numero di occupati: partendo da questo dato, Ambrosetti ha calcolato che nel più ampio scenario produttivo europeo, il Mezzogiorno si collocherebbe al settimo posto per numerosità di imprese manifatturiere tra i 27 Paesi UE. Il tessuto produttivo manifatturiero del Sud dimostra, inoltre, una forte competitività sui mercati esteri: le esportazioni manifatturiere meridionali nel 2023 sono state pari a 63,9 miliardi di euro, in crescita del 35% rispetto al periodo pre-pandemico (47,3 miliardi di euro in valore), sei punti percentuali in più rispetto a quella registrata a livello nazionale (+29,1%), al Nord (+29,0%) e di 8,9 punti percentuali rispetto a quella del Centro (+26,1%). Nei settori dell'aerospazio, dell'automotive, dell'agroalimentare e del farmaceutico le industrie generano, «sul totale della manifattura, il 38% del valore aggiunto al Sud (contro il 21% in Italia), impiegano il 33% degli occupati (contro una media nazionale del 18%) e risultano più competitivi sui mercati internazionali, garantendo il 34% dell'export (contro una media nazionale del 24%)». Cè dunque lo spazio per attrarre nuovi investimenti e diventare capofila di filiere produttive euro-mediterranee: non è un percorso in discesa (occorrono più integrazione con le politiche industriali nazionali, più risorse alla ricerca e più attenzione al merito e alle competenze dei giovani laureati). Ma la sfida si può vincere.

Il capitale umano

La levata di scudi nei confronti dell'Intelligenza Artificiale dimostra in modo evidente che il capitale umano può e deve restare un motore significativo della crescita economica. L'esempio di Singapore, Taiwan e Corea del Sud, nazioni non particolarmente ricche di risorse naturali ma che partendo da condizioni modeste sono diventate tra le prime economie globali nel giro di cinquant'anni, deve far riflettere anche in chiave euromediterranea. L'Africa è il continente più giovane e destinato dunque ad avere in modo esponenziale più manodopera disponibile. Per ora prevalgono i bassi profili e il continuo esodo verso le coste europee lo dimostra. Ma proprio per questo la necessità di formare giovani all'altezza delle sfide della modernità e dunque di bloccare l'immigrazione irregolare diventa primaria. L'Italia si è messa in moto, crescono i rapporti di collaborazione con università africane, si punta allo sviluppo di settori strategici come l'aerospazio anche là dove sembrerebbe molto complicato, come in Egitto. È un percorso per tanti aspetti inevitabile: guardare ai giovani dell'Africa come i futuri competitor non può restare un'utopia o, peggio ancora, un tabù. Il Sud e il Mediterraneo allargato non possono prescinderne ora che l'asse dello sviluppo futuro parte dal Sud.