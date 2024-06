Il Sud premia Fratelli d'Italia e Partito democratico. Sono loro a prendersi la fetta più importante dei seggi europarlamentari nella circoscrizione meridionale. Ben cinque a testa, per un totale di dieci su 18 posti nel prossimo Parlamento europeo. Le altre otto poltrone dovrebbero essere così distribuite: tre al Movimento 5 Stelle, due a Forza Italia, due alla Lega e una a Verdi-Sinistra. Il condizionale è d'obbligo perché il risultato non è ancora definitivo. Paradossi italiani. In ballo c'è l'ultimo seggio che, col complesso calcolo dei resti, potrebbe essere dare il quarto posto al M5S e toglierne uno alla Lega. Oltre ai partiti, ci sono le persone. E sono due vincitori che spiccano tra tutti i candidati: Giorgia Meloni e Antonio Decaro. Sono oltre mezzo milione gli italiani che hanno scritto Giorgia sulla scheda elettorale. È il premier la primatista di preferenze nella circoscrizione con la bellezza di quasi 552mila voti. Subito dopo il sindaco uscente di Bari che sfiora i 500mila voti. Da segnalare, nell'analisi degli eletti, la questione femminile: su diciotto soltanto cinque sono le donne.

APPROFONDIMENTI Meloni detta le condizioni in Ue: «Non saremo spettatori» Il calendario e i tempi del nuovo Parlamento Ue: la timeline dal 10 giugno Il Pd scippa il Sud ai 5Stelle con Schlein federatrice: ma con Conte resta il gelo

Le conferme nelle urne

Ma partiamo dal dato più importante: chi andrà a Bruxelles a rappresentare il Sud, a partire dagli eletti di Fratelli d'Italia. Alberico Gambino, unico campano della squadra meloniana a diventare eurodeputato, si piazza secondo dietro il premier: l'ex sindaco di Pagani va vicino alle sei cifre ottenendo oltre 92mila voti, per la gioia del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli che lo ha sostenuto. Va in Europa anche il pugliese Francesco Ventola (circa 88mila voti), vicino al ministro del Sud Raffaele Fitto e sostenuto in Campania anche dal gruppo Moderati e riformisti di Stefano Caldoro. Rieletto pure l'uscente calabrese Denis Domenico Nesci (quasi 75mila voti). Pugliesi anche gli ultimi due esponenti di Fdi: i baresi Michele Picaro (circa 55mila voti) e Chiara Gemma (46mila preferenze), anch'essa eurodeputata uscente, che prenderà il posto lasciato libero da Meloni.

In casa Forza Italia ci sono due mister 100mila. Il primo, però, non andrà al Parlamento europeo: è il vicepremier Antonio Tajani che arriva a quota 145mila voti. Si attesta poco sotto i 100mila il coordinatore regionale campano e eurodeputato uscente Fulvio Martusciello. L'altra eletta azzurra, che prende il posto di Tajani, è Giuseppina Princi, vicepresidente della Regione Calabria con 84.221 voti.

Cinque gli eletti in casa Pd. Detto del trionfatore assoluto, il presidente uscente dell'Anci Decaro, tutti gli altri eletti sono campani e tutti superano quota 100mila voti. Ottima la prova della capolista indipendente Dem Lucia Annunziata che porta a casa 242mila voti preferenze. Molto bene l'ex deputato Lello Topo che si piazza terzo con 127mila preferenze ed è secondo, dietro a Meloni, per voti ottenuti in Campania: quasi 115mila. Chiudono il quintetto Dem la vicepresidente uscente del Parlamento europeo Pina Picierno con 121mila e l'ex senatore e giornalista Sandro Ruotolo con 112mila schede col suo nome.

In casa Movimento 5 Stelle spicca un solo big di preferenze: il capolista ed ex numero uno dell'Inps Pasquale Tridico che si aggiunge al ristretto club dei mister 100mila con i suoi 118mila. Seguono l'ex deputata di Ostuni Valentina Palmisano (circa 43mila voti) e il pugliese Mario Furore (oltre 38mila). In bilico il quarto seggio. Se fosse attribuito ai grillini andrebbe a un campano, il casertano Danilo Della Valle, attivista dai tempi dei Meetup, che sfiora i 30mila voti.

Da definire altri due posti. Il primo caso è interno alla Lega. Infatti, se fosse solo uno il seggio ottenuto, a rischiare sarebbe l'uscente ex Fi Aldo Patriciello che ha ottenuto circa 70mila preferenze. Il primatista leghista, però, è Roberto Vannacci con quasi 73mila voti. Il generale, comunque, è stato candidato in tutti i collegi dalla Lega e bisognerà capire dove deciderà di far scattare la sua candidatura. Patriciello, insomma, potrebbe rientrare anche se il seggio della Lega fosse solo uno. Discorso simile per l'Alleanza Verdi-Sinistra. Qui ad imporsi è stato l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano con 77mila voti. Al secondo posto, però, si è piazzato il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli che si attesta attorno ai 50mila voti. E pure Lucano ha ottenuto il seggio in più circoscrizioni e bisognerà capire quale sceglierà e, quindi, se lascerà spazio a Borrelli.

I non eletti

Se ci sono i vincitori, c'è anche chi non ce l'ha fatta. Ma non sempre si tratta di una sconfitta. Anzi. È il caso di Raffaella Docimo, docente di odontoiatria pediatrica, sostenuta, tra gli altri, dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che porta a casa circa 35mila voti, di cui 25mila in Campania con un buon bottino ottenuto a Napoli, in particolare nei quartieri borghesi come Chiaia e Posillipo. Una candidatura che è riuscita a catalizzare anche un significativo voto d'opinione. Numeri che la portano ad essere prima dei non eletti in Fdi, davanti di una manciata di voti all'irpina Ines Fruncillo, con la speranza di essere eletta qualora dovesse scattare un altro seggio per i resti. Delusione per Vittorio Sgarbi che non va oltre il decimo posto con circa 23mila voti. In Forza Italia, restano fuori il presidente dell'Avellino Angelo D'Agostino (25mila voti) e Alessandra Mussolini che non va oltre i 7mila. Nel Pd buona prova del cattolico di Per Nicola Campanile con 22mila voti. Nel M5S resta fuori l'ex collaboratrice del presidente della Camera Roberto Fico Laura De Vita (25mila voti) e il prorettore dell'Università di Salerno Maurizio Sibilio (20mila). In Avs buona performance, ma non tanto da essere eletta, dell'attivista palestinese Souzan Fatayer (23mila voti).

Restano fuori, ovviamente, i big dei partiti centristi. A partire da Matteo Renzi che pure ha portato a casa 60mila voti. E nella lista Stati Uniti d'Europa non avevano fatto male nemmeno l'assessore regionale Nicola Caputo e il leader del partito socialista Enzo Maraio che erano andati oltre i 40mila voti. A 32mila si è fermata Sandra Lonardo Mastella (che supera la Meloni a Benevento). Per quanto riguarda Azione, oltre 20mila preferenze per Giosi Ferrandino e Giuseppe Sommese che superano pure Carlo Calenda (13mila voti tallonato da Luigi Casciello). Infine sono 35mila i voti portati a casa da Michele Santoro con la sua Pace, Terra e dignità.