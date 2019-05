Europee, anche il Sud premia Salvini. M5s, il «Reddito» non basta. Segnali di ripresa del Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Maggio 2019, 06:23

Era nell'aria che la Lega sfondasse anche al Sud e infatti i primi dati confermano le previsioni della vigilia. La campagna meridionalista di Salvini risulta vincente. Un anno dopo le politiche, il M5s sconta il peso del governo. Fare l'opposizione è una cosa, guidare il Paese è un'altra. Promettere è una cosa, mantenere le promesse è un'altra. Il 50 per cento di dodici mesi fa è evaporato. Al Sud, i cinque stelle pagano un prezzo rispetto all'Ilva di Taranto, che il sogno grillino voleva trasformare in un grande parco e che invece continua a fumare, e rispetto alla Tap in Puglia e al super radar in Sicilia, tutte battaglie campali finite male. E pagano un prezzo alto anche rispetto al reddito di cittadinanza, la bacchetta magica che doveva sconfiggere la povertà: invece le domande sono state inferiori alle attese e soprattutto non si sono visti gli sbandierati 800 euro. Certo, il movimento resta il primo partito del Mezzogiorno ma con un evidente arretramento al 32 per cento. Tuttavia, è proprio il Sud a tenere a galla il M5s che nelle altre circoscrizioni segna un calo vicino al tracollo. Se e quanto l'onda lunga grillina si sia arenata dopo una avanzata iniziata alle europee di cinque anni fa lo si capirà alle amministrative del prossimo anno.IL FATTORE SALVINILa Lega si espande al Sud con una politica arrembante e cavalcando sino agli eccessi il tema della sicurezza e dell'immigrazione. Salvini in campagna elettorale non si è risparmiato, ha percorso il Mezzogiorno in lungo e in largo, ha fatto incetta di personale politico in cerca di ricollocazione, ha imbarcato una variegata gamma di ex: ex Forza Italia, ex An, ex Udc. Mai la Lega era arrivata così in alto, al 21 per cento: un anno fa aveva raggranellato appena il 2 per cento; alle europee del 2014 non aveva raggiunto neppure l'uno per cento. Ma soprattutto, tra un selfie e un altro, Salvini è riuscito a far passare il messaggio di una Lega non più a trazione nordista (con punte di razzismo) ma di una Lega che si accredita come forza nazionale pur nel paradosso di una spinta autonomista che rischia di penalizzare le regioni meridionali.