Europee, Berlusconi non corre al Nord per evitare la sfida diretta con Salvini

Lunedì 4 Febbraio 2019, 07:00

Al Cavaliere viene attribuita questa battuta: «Una volta tanto che Di Battista c'azzecca, Salvini lo stia a sentire!». Il Dibba ha consigliato sarcasticamente al capo lumbard di tornare tra le braccia di Berlusconi. Ma Salvini non ci pensa proprio. Anzi ha detto chiaramente: «Il centrodestra è ormai soltanto un'alleanza locale». Per le regionali (e vediamo se regge) e nei comuni, e niente di più. Tutti preoccupati in Forza Italia. Ma il meno in ansia, forse perché inebriato dalla campagna elettorale di queste ore in Abruzzo, forse perché la sa più lunga degli altri, sembra proprio Berlusconi: «Matteo si sente un fenomeno ma andrà a sbattere contro la realtà. Con i grillini non può durare. Il governo imploderà per capacità manifesta e Salvini verrà a più miti consigli...». Ossia Silvio aspetta Matteo e non crede affatto che il vecchio centrodestra sia finito. E giù calcoli su calcoli, nella villa di Arcore, su quante forze in Senato e alla Camera potrebbe avere un nuovo governo del vecchio centrodestra più transfughi vari. Ragionamenti e numeri che Salvini non pratica affatto. Convinto che il passato è passato e avanti con Di Maio.