Se alle Europee andassero a votare in tanti - cabine elettorali aperte oggi dalle 15 - sarebbe una sorpresa. Una bella sorpresa. Non è detto che non accada, anche se i pronostici sull’affluenza dicono che almeno un elettore italiano su due non andrà alle urne. Perché impazza lo scetticismo, su questa Europa che così com’è non funziona, che è troppo invasiva o troppo lontana dai bisogni dei cittadini, fa troppo anzi fa troppo poco, è tecnocratica e poco democratica, e via dicendo. Critiche a volte esagerate ma non sempre infondate, eppure esistono una serie di ragioni - ne abbiamo individuate sei - che forse renderebbero conveniente per gli elettori del nostro Paese partecipare a questo voto che ha un’importanza cruciale anche perché si svolge in un momento particolare che è quello in cui o l’Europa fa un passo in avanti, nello scacchiere del mondo in cui sono saltati gli equilibri geopolitici e impazzano le guerre anche vicino a noi, oppure la Ue rischia di diventare una sigla vuota o riempita soltanto della propria impotenza.

Il primo motivo per esserci nella cabina elettorale è che davanti all’aggressività della Russia, agli Stati Uniti tentati dal disimpegno (specie se vince Trump) del loro ruolo (antistorico? sì! Non siamo all’epoca dello Sbarco in Normandia) di protettori dell’Europa, alla Cina che è il gigante che sappiamo e via dicendo, è necessario un potenziamento dell’Unione Europea. Perché Germania, Francia o Italia, da sole, conterebbero poco o nulla nello scenario internazionale. E dunque più è partecipata la scelta di una nuova Europa e più questa nuova Europa può giocare da top player.

Il motivo numero due è questo. L’Europa sarà pure deludente agli occhi di molti cittadini - ma ricordiamoci che nella lotta contro il Covid s’è dimostrata forte e che per noi italiani il Pnrr è un progetto benemerito - e tuttavia è un organismo migliorabile se gli si dà la forza popolare di riformarsi. Ovvero: una grande iniezione di fiducia nell’Europa è quella che può spingere l’Europa a fare alcune riforme decisive: nascita della difesa comune; abolizione del principio di unanimità nelle decisioni comunitarie; elezione diretta del presidente della Commissione Ue, che coincida con quello del Consiglio europeo, così offre ai cittadini la possibilità di scegliere in maniera popolare e non mediata dai interessi dei partiti e delle tecno-burocrazie chi deve guidare questa istituzione.

Il motivo numero tre che dovrebbe spingerci alle urne è semplice: l’80 per cento delle leggi italiane sono ratifiche e applicazioni di leggi e direttive europee. E’ tra Bruxelles e Strasburgo (più nella prima che nella seconda) che si decidono i giochi.

La quarta ragione di mobilitazione è che meno Italia c’è in Europa e più finiamo per essere estranei, e quindi passivi, rispetto alle decisioni che vengono prese. E dunque, dare un mandato largo ai nostri rappresentanti, sospingerli con forza, e scegliere tra di loro i più competenti (e non, come spesso è accaduto in passato, gli scarti dei partiti o i soggetti da riciclare o da ricompensare). Servono insomma partiti italiani molto sostenuti dall’opinione pubblica interna, sia per rivaleggiare con gli altri nel Parlamento europeo sia per lasciare meno campo alle potentissime burocrazie brussellesi e alle lobby che non rispondono a nessun mandato popolare.

LE CHANCE E IL TEST

Un altro motivo, il numero cinque, può essere sintetizzato così. C’è stavolta l’eventualità, sia pure molto complessa e legata a tante variabili (la prima è il non improbabile mancato bis di Ursula von der Leyen), che un italiano possa diventare presidente della Commissione Ue. Parliamo di Antonio Tajani. E c’è la certezza che dopo il voto, nella formazione della nuova Commissione Ue e nella decisione degli assetti per il prossimo quinquennio, Giorgia Meloni, sarà una figure chiave nelle varie partite. Queste due chance per l’Italia hanno bisogno, per essere più sostanziose, di essere supportate da una partecipazione elettorale quanto più larga possibile. E non si tratta di un intesse del solo centrodestra, ma del Sistema Paese avere in Ue connazionali che contano. La sesta ragione del votare-votare-votare è che votando per le Europee, che sono pur sempre una conta anche in chiave italiana, si riesce ad avere la misura di quale è oggi - due anni dopo la vittoria del centrodestra alle Politiche del settembre 2022 - la fotografia del consenso ai vari partiti e ai vari leader. Se si vota in pochi, meno del 50 per cento, la radiografia delle tendenze politiche della popolazione è molto parziale e poco indicativa. Verrebbe da dire, a questo punto, buon voto. E allora, diciamolo!