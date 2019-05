Lunedì 6 Maggio 2019, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 16:14

C'è una importante novità per queste elezioni europee: i partiti hanno dovuto indicare un candidato di riferimento (noto come Spitzenkandidat, poiché questo sistema è già in vigore in Germania) il più votato dei quali con ogni probabilità diventerà il presidente della niva Commissione Europea.Il 15 maggio, a una settimana dalle elezioni europee, si terrà il confronto pubblico fra gli spitzenkandidat più noti che sono Manfred Weber (partito popolare – PPE), Frans Timmermans (partito socialista – PSE) e Jan Zahardil (Conservatori – ECR). I tre si ritroveranno nell’Aula della sede del Parlamento di Bruxelles per esporre la visione dell’Europa per la prossima legislatura. Con loro anche i candidati di Verdi e Sinistra Unitaria (GUE), che dovranno indicare quale persona mandare, avendo entrambi due candidati, una donna e un uomo ovvero Ska Keller e Bas Eickhout per i ‘greens’ e Violeta Tomic e Nico Cué per la Sinistra.Il dibattito sarà diffuso in Italia da Rainews a partire dalle 20.50 oppure si potrà seguire in streaming.