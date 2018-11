Venerdì 23 Novembre 2018, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 19:32

Mentre a livello di provincia di Bolzano sembra prendere quota l'ipotesi di una giunta Svp-Lega, alle Europee il partito di raccolta dei sudtirolesi potrebbe correre con Forza Italia. «La Volkspartei appartiene alla famiglia delPpe e siamo particolarmente vicini a Manfred Weber», afferma l'eurodeputato Herbert Dorfmann.La Svp, in quanto partito di una minoranza linguistica, deve presentarsi alle elezioni con un partito nazionale. In passato fu il Pd, anche se Dorfmann poi optò per il gruppo dei popolari.