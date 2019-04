È quella di Forza Nuova la 17esima lista di candidati alle europee presentata alla Corte d'Appello di Napoli per la circoscrizione Italia Meridionale. Capolista per Forza Nuova è Roberto Fiore, che occupa la posizione in tutte le 5 circoscrizioni elettorali italiane. Nella lista, in terza posizione, spicca il nome di Alessio Feniello, padre di una delle vittime della tragedia dell'Hotel Rigopiano, noto anche per aver violato i sigilli dell'hotel per deporre dei fiori in memoria del figlio Stefano.

Mercoledì 17 Aprile 2019, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 19:57

