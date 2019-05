Europee, Salvini spinge la sfida al Sud: «E ora sfrattiamo De Luca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 7 Maggio 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a SalernoNel suo tour campano non potevano mancare certo le sciabolate al governatore. «Il prossimo obiettivo è liberare la regione dai De Luca», «De Luca è avvisato: tra poco va a casa», attacca il ministro Salvini, rispettivamente prima ad Avellino, poi a Salerno e infine ad Aversa. Mentre i grillini, tanto per capire come è il clima tra gli alleati di governo anche nelle periferie, accusano «l'ipocrita Salvini di fingere di dichiarare guerra al suo principale alleato dopo averlo difeso a spada tratta, impedendo la nomina di un commissario alla sanità».Dopo il Sannio e Avellino, la tappa scelta dal titolare del Viminale è proprio Salerno, la roccaforte del governatore De Luca. Annunciate contestazioni da grillini e sinistra che si riducono però poi a poco. Tra qualche striscione e slogan. Non foss'altro che un imponente servizio d'ordine di polizia blocca, perquisendo zaini e chiedendo documenti, le due vie d'accesso alla piazza del comizio. Un luogo finito nell'occhio del ciclone nei giorni scorsi perché negato l'anno scorso al ministro Di Maio ma concesso, ieri mattina in fretta e furia con delibera ad hoc, dal comune di Salerno. «L'ultimo atto del palese accordo tra i due (Salvini e De Luca, ndr) è stato la concessione della piazza», attacca la consigliera regionale M5s Valeria Ciarambino che ieri, pur di attaccare De Luca e Salvini, immagina un fantapiano secondo cui «il governatore è pronto a scaricare il Pd per candidarsi con la Lega nel 2020...». Segnale che i nervi sono a fior di pelle tra M5S e Carroccio. Anche se Salvini, almeno ieri, preferisce non controbattere ai veleni quotidiani del collega Di Maio e company. Appena un paio di frecciate. «In Campania mi chiedono lavoro mica il reddito»; «Ridurre le tasse: di questo si dovrebbe discutere al governo non di altre beghe politiche. Ma le critiche di qualche alleato non mi toccano», sono le due frecce avvelenate dopo gli attacchi per il caso Siri.