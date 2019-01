È stata avviata oggi alla Camera dei deputati la discussione generale sulla proposta di legge di iniziativa popolare in tema di rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. Contestualmente, è stato anche deciso di intraprendere un ciclo di audizioni con esperti in materia. Il testo della proposta di legge è stato incardinato nelle Commissioni congiunte Giustizia e Affari Sociali. L'iter dei lavori è iniziato con la lettura delle relazioni da parte dei due relatori, Giorgio Trizzino (M5s) per la dodicesima Commissione e Roberto Turri (Lega) per la seconda Commissione. L'esame dovrebbe riprendere la prossima settimana.

La soddisfazione del presidente della Camera Roberto Fico: «Sono orgoglioso che la Camera abbia deciso di avviare l'esame del testo. Si raccoglie così non soltanto la domanda di legiferare su questo tema che è arrivata tempo fa dai cittadini, ma anche il richiamo che la Corte costituzionale ha fatto al Parlamento con la sua decisione dello scorso ottobre»

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2019 19:37

