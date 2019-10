Lunedì 21 Ottobre 2019, 21:02 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2019 21:13

Nel corso degli incontri bilaterali di oggi a palazzo Chigi sarebbero stati superati alcuni nodi come quello dei pos e la questione del carcere agli evasori . Temi che saranno definiti - si spiega in ambienti qualificati di governo - nel vertice di maggioranza in corso in questi minuti. Resterebbe ancora da definire il capitolo delle partite Iva LEGGI ANCHE --> Manovra: Governo cerca intesa su evasione, contante e Partite IVA