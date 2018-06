CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 16 Giugno 2018, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2018 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se la ruspa di Matteo Salvini ha sinora asfaltato il M5s e trainato il governo al ritmo sincopato del Carroccio, «è per colpa della stampa» ha detto Luigi Di Maio ieri sera nella riunione con i viceministri e i sottosegretari a Cinque Stelle. Nell'occhio del ciclone insieme ai vertici, il vicepremier prova a giocarsi la carta un po' logora della malevolenza dei giornalisti. Ma la verità è che la bomba deflagrata a Roma ha messo in ginocchio il Movimento, ne ha messo in discussione i vertici, e minato la fiducia di quanti da tempo denunciavano «scelte opache come quelle di Lanzalone». L'avvocato, balzato da Livorno ai vertici dell'Acea, otto ore prima di finire ai domiciliari era seduto con Davide Casaleggio a discutere di nomine nelle partecipate in un hotel di Roma. Ma del suo arresto, all'interno del Movimento, più di qualcuno non è sorpreso. «Avevamo segnalato più volte ai vertici, e anche a Beppe Grillo, i suoi strani giri. Avevamo chiesto spiegazioni anche sul ruolo di Parnasi. Ma dai piani alti non abbiamo mai avuto nessuna risposta. O meglio, la risposta c'è stata: la consigliera di Roma che aveva segnalato questa sporca storia (Cristina Grancio, ndr.), è stata cacciata».GLI ORTODOSSILa rabbia per l'affaire stadio è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'innesco che oggi dà voce a quanti denunciano da tempo «una deriva verticistica che ha consegnato il potere decisionale a tre o quattro persone. Non c'è nessuna democrazia diretta. C'è solo la democrazia diretta. Ma da loro». Per molti, aver appreso che il vero padre dello Statuto del M5s considerato anche da alcuni costituzionalisti «liberticida e incostituzionale» era in realtà lo stesso avvocato Lanzalone, è stato un colpo al cuore. Non a caso la senatrice Paola Nugnes, più volte critica verso regole interne che consegnano al capo politico poteri assoluti, ieri ha rievocato sui social il centralismo democratico leninista. «Ricordo, innanzitutto a me stessa ha scritto la parlamentare ortodossa - che anche per Lenin il centralismo democratico, per il conseguimento della missione e dell'obiettivo comune, chiaro e chiaramente condiviso, presuppone la condizione inderogabile che sia assicurata la partecipazione e condivisione a tutti i processi decisionali». Come a dire che viceversa, il Movimento ha sorpassato a sinistra persino la dottrina bolscevica. L'assenza di scelte condivise all'origine del caos Capitale, delinea per alcuni un punto di non ritorno.