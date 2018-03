Le elezioni europee dell'anno prossimo «sono un importante test per tutti noi. Non siamo qui per allarmarvi, ma il problema è reale e urgente». Così il Garante Ue per la privacy Giovanni Buttarelli, che ha emesso un'opinione su fake news, disinformazione e discorso d'odio proprio in concomitanza con lo scandalo Facebook. Buttarelli ha avvertito le altre istituzioni Ue, affermando che l'Europarlamento è cosciente dei rischi e che è «impegnato ad andare più in profondità» anche con una commissione speciale a cui «offriamo il nostro sostegno».

Martedì 20 Marzo 2018, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA