Falcone, Mattarella dall'aula bunker di Palermo: «La mafia esiste ancora, o si sta contro o si è complici»

«È sempre di grande significato ritrovarsi nel bunker, un luogo di grande valenza simbolica, dove lo Stato ha assestato importanti colpi alla mafia». Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel bunker dell'Ucciardone per la celebrazione dell'anniversario della strage di Capaci. E ha aggiunto: «La mafia esiste ancora, non è stata sconfitta. È necessario tenere sempre attenzione alta e vigile da parte dello Stato. O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative». Il Capo dello Stato sta seguendo nel bunker dell'Ucciardone, a Palermo, la celebrazione per l'anniversario della strage di Capaci. Poi si recherà nella caserma Lungaro e quindi nell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo.

