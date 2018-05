Sos del Forum delle Famiglie al governo giallo-verde, serve un Ministero della Famiglia

Martedì 22 Maggio 2018, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 13:23

Città del Vaticano – Il Forum delle Associazioni Famigliari lancia un Sos al nascente governo giallo-verde. «Occorre trasformare in realtà il Patto per la Natalità e c’è bisogno di un Ministro dedicato esclusivamente alle politiche per la famiglia, l’unica soluzione per invertire la rotta e far terminare il peggiore inverno demografico della nostra storia, ridando fiducia e un futuro all’Italia» ha fatto sapere il Presidente Gigi De Palo.I dati che il Forum ha in mano fanno riflettere: nel 2017 il saldo nascite-morti ha fatto registrare meno 183mila unità, ennesimo record negativo, con appena 464mila bebè, il 2% in meno rispetto al 2016. «Eppure, in Italia ci sono 8 giovani famiglie su 10 che vorrebbero fare almeno due figli, ma non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Non solo: 4 mamme su 10 rinunciano al lavoro perché inconciliabile con la crescita dei figli, ciascuno dei quali, dalla nascita alla maggiore età costa 170mila euro: praticamente quanto una Ferrari».Sono oltre 110mila i nuovi nati in meno in 9 anni e l’Italia continua a rimanere fanalino di coda in Europa nel numero di figli per madre, con una media di 1,34 e una maternità sempre più tardiva.