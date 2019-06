La candidata francese non ce l'ha fatta, eletto ancora un uomo alla segreteria della Fao

Domenica 23 Giugno 2019, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2019 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La realpolitik ha prevalso e alla fine è stato il candidato cinese ad avere ottenuto la maggioranza di voti, ben 108, superando la francese Catherine Geslain-Lanéelle, che ha ricevuto solo 71 preferenze, e il georgiano Davit Kirvalidze, che ha conquistato 12 voti. La candidata francese sarebbe stata il primo segretario generale donna. Qu è diventato viceministro del ministero cinese dell'Agricoltura e degli Affari Rurali nel 2015. In precedenza, il funzionario aveva lavorato presso l'Accademia delle Scienze Agricole della Cina, con sede a Pechino. Il viceministro cinese assumerà ufficialmente il proprio incarico di nuovo direttore generale della FAO a partire dal 1ø agosto. Qu è il primo cittadino cinese a essere eletto direttore generale di questa agenzia delle Nazioni Unite. Il funzionario cinese succederà al brasiliano Jose Graziano Da Silva, eletto per la prima volta nel 2011 e diventato il primo direttore generale dell'agenzia a servire per due mandati consecutivi di quattro anni. Le elezioni per il nuovo responsabile di questa agenzia dell'Onu si sono svolte durante la seconda giornata della Conferenza della FAO. La quarantunesima sessione della Conferenza si è aperta ieri, 22 giugno, e durerà fino al 29 giugno