Fase 2, De Micheli: «Uffici con orari flessibili». Moda, auto e metallurgia verso riapertura

Coronavirus, per la fase 2 il ministro dei trasporti Paola De Micheli ipotizza uffici con orari flessibili e nuove tcnologie per controllare il riempimento dei bus. Ci sarà un modo diverso di prendere i mezzi pubblici nella fase 2? «Credo di sì: la fase 2 la stiamo ancora pensando e valuteremo anche in base ai dati sanitari. Ma dovremo immaginare una società dove non tutti vanno e tornano a lavorare allo stesso orario, a orari flessibili soprattutto negli uffici pubblici. E poi dobbiamo immaginare l'applicazione delle nuove tecnologie ad esempio per verificare il livello di riempimento di un bus per valutare le capienze massime». Così il ministro dei Trasporti Paola De Micheli a Un giorno da pecora.

Moda, settore auto e metallurgia: allo studio l'anticipo dell'apertura. Far ripartire alcune attività prima della fine del lockdown, magari già dalla prossima settimana, partendo da alcune filiere nelle quali il lavoro si può con più rapidità riorganizzare in sicurezza: è una delle ipotesi cui lavora il governo per preparare con 'gradualità' la fase 2. Tra le 'candidatè a riaprire i cancelli, secondo quanto apprende l'ANSA, ci sarebbero le filiere della moda, l'automotive e della metallurgia. Al momento si tratterebbe solo di ipotesi, da valutare anche con le parti sociali.

De Micheli: «Sul bus solo seduti? Vedremo». Negli autobus si occuperanno solo i posti a sedere, senza posti in piedi? «Non siamo arrivati a questo livello di approfondimento». Così risponde la ministra dei Trasporti Paola De Micheli a Un giorno da pecora. «Di certo - aggiunge - il Covid possiamo affrontarlo innanzitutto col distanziamento sociale e questo sul modo di muoversi avrà delle conseguenze».

Mit: prorogate al 3 maggio le misure di riduzione della mobilità. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto col ministero della Salute, un decreto che prolunga fino al 3 maggio l'efficacia di alcune misure finalizzate ad una forte limitazione della mobilità delle persone sul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri attraverso i diversi vettori e armatori, per far fronte all'emergenza coronavirus e contrastare la diffusione della malattia. Le limitazioni riguardano il settore del trasporto aereo, ferroviario, automobilistico e marittimo.

