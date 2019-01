Federalismo anti-Sud, cresce il fronte del no dentro e fuori il Parlamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 07:30

Ora in campo è pronta a scendere anche la Cgil. Il nodo, non solo politico, delle autonomie rafforzate preoccupa il maggiore sindacato italiano che punta ad un rapido confronto con le altre confederazioni per approfondire (era ora) l'orientamento della maggioranza di governo, almeno della componente leghista giacché - come ha ben spiegato il ministro della Salute Grillo al Mattino - sul versante 5 Stelle un federalismo «ai danni del Sud» non convince affatto. A rivelarlo è il presidente della Svimez, Adriano Giannola, che è stato contattato dalla Cgil in questi giorni: «C'è una forte preoccupazione nel sindacato, che ha parecchi iscritti al Nord e si rende conto dei problemi che può creare questo percorso all'unità del Paese.Di qui l'oggettiva esigenza di approfondire il tema senza proclami o annunci di battaglia: e in fondo è proprio quello che in questa fase serve», conferma l'economista. Di sicuro il tema è diventato talmente centrale anche per il futuro dell'alleanza di governo che iniziative come quella della Cgil sembrano infittirsi. Forse è prematuro parlare di un fronte del no tout court ma lo stesso Giannola, ad esempio, a metà mese sarà al Senato per una iniziativa organizzata in casa 5 Stelle. Ed è difficile non scorgere un certo nervosismo tra i sostenitori dell'autonomia rafforzata, soprattutto di Veneto e Lombardia, dopo che il caso è esploso appunto sul piano politico uscendo dai radar dei soli addetti ai lavori.