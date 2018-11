Autonomia, si parte: sì al Veneto in autunno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Novembre 2018, 07:00

Si torna ad accelerare per l'autonomia regionale differenziata. Dopo il colpo di freno nel governo chiesto dai Cinquestelle - che ha fatto saltare l'appuntamento simbolico del 22 ottobre, a un anno dal referendum di Veneto e Lombardia - l'obiettivo torna tra le priorità del governo Conte. Pesano non tanto le parole di ieri mattina da Belluno del vicepremier Matteo Salvini («conto che entro l'autunno il Consiglio dei ministri approvi il provvedimento sull'autonomia votato da 6 milioni di cittadini») visto che aveva detto le medesime cose il 26 ottobre a Verona, quanto la conferma dopo due ore del ministro per il Sud Barbara Lezzi, ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione In mezz'ora. «Ho parlato già con il ministro Stefani - ha detto Lezzi con riferimento alla collega alle Autonomie regionali - che si sta occupando di avviare l'accordo con il governo per l'autonomia del Veneto: è stata richiesta dai cittadini ed è giusto che si persegua, noi la abbiamo sempre sostenuta».