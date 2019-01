Autonomia e tasse, il bottino del Nord: il Veneto punta a 6 miliardi extra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Gennaio 2019, 07:00

In gioco ci sono 32 miliardi di euro. Una cifra non difficile da afferrare: sono un po' più di 500 euro per italiano. Meno facile è spiegare il conteggio dei cosiddetti «residui fiscali», un meccanismo in apparenza tecnico ma che sta spaccando l'Italia più di quanto non sia già. Una formula che è indispensabile capire nei giorni decisivi per l'autonomia differenziata, con il governo che si è impegnato a ultimare i calcoli ministero per ministero entro il 15 gennaio.Il dibattito in corso, in effetti, non sempre aiuta a fare chiarezza. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, si augura che «tutti si zittiscano: gli increduli, gli scettici, quelli che difendono gli sprechi e soprattutto coloro che tifano perché non si faccia nulla». Ma di fronte a una riforma che lui stesso definisce «storica» il confronto va invece auspicato, soprattutto se si basa su argomenti, su dati reali.