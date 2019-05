Federalismo, Giorgetti tende la mano al Sud senza asili: «Rimedierà il giudice»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 30 Maggio 2019, 07:00

Buona la terza. Dopo aver dato buca per due volte, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti si è presentato nella Bicamerale federalismo fiscale. Un'audizione attesa, prima uscita pubblica sul tema delicato per il governo dell'autonomia. Il leghista, ex presidente della Bicamerale, non si è presentato con gli scarponi chiodati e il ghigno del vincitore. Anzi. Sono prevalsi i toni dialoganti e di apertura con, a sorpresa, la «resa» del governo nel giudizio di fronte al Tar del Lazio con i Comuni del Sud, settanta dei quali hanno fatto ricorso contro i diritti zero assegnati con il federalismo fiscale. La linea sull'autonomia l'ha data il leader del Carroccio Matteo Salvini, in un incontro a porte chiuse: «Avanti sul tema dell'autonomia regionale - avrebbe detto secondo l'Ansa - senza mettere a rischio l'unità del Paese».