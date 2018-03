Chi è Federica Mogherini, ex Ministro degli Affari Esteri

Mercoledì 7 Marzo 2018, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 16:25

Figlia del regista e scenografo Flavio Mogherini, Federica Mogherini nasce a Roma nel 1973. Conseguiti gli studi classici, si laurea all'Università La Sapienza di Roma in Scienze Politiche e diventa assistente di Walter Veltroni, ai tempi nei quali quest'ultimo era sindaco di Roma.Prima di entrare in politica è stata membro del Board dello European Youth Forum (Forum europeo della gioventù), Vicepresidente dello European Community Organisation of Socialist Youth (Organizzazione della gioventù socialista della comunità europea, Ecosy), membro della Segreteria del Forum della Gioventù della FAO. Negli anni '90 ha seguito, da volontaria ARCI, le campagne nazionali ed europee contro il razzismo e la xenofobia ("Nero e non solo!" e "All different, all equal" del Consiglio d'Europa).Iscritta alla Sinistra Giovanile nel 1996, viene nominata Responsabile nazionale Riforme e Istituzioni nella Segreteria da Veltroni stesso nel 2007. Nel 2008 viene eletta deputata del PD nel Veneto: la sua lunga carriera politica nel PD la porta ad essere nominata, ​il 9 dicembre 2013, Responsabile per l'Europa nella Segreteria Nazionale del Partito Democratico, capeggiata dal nuovo segretario nazionale Matteo Renzi, ruolo che ha riciperto fino al 17 febbraio 2015, quando Jean-Claude Juncker la solleva da tutte le questioni inerenti alla difesa, che vengono poi affidate a Michel Barnie.