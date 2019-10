Violenza donne, Conte: «Sbloccheremo a breve i fondi per gli orfani dei femminicidi»

Un impegno che deve investire tutti, donne e in particolare gli uomini, e per cui ognuno di noi è chiamato a fare di più. Un impegno che assumo personalmente, anche attraverso attività di sensibilizzazione di cui mi farò promotore. Partendo proprio dai nostri giovani, dalle scuole che visiterò nelle prossime settimane con iniziative alle quali parteciperanno anche i parlamentari della Commissione», sottolinea il presidente del Consiglio.



Soddisfatta dell’incontro la presidente della commissione, la senatrice del Pd Valeria Valente. «Il femminicidio è il solo reato violento che non conosce crisi: nel nostro Paese muore una donna ogni due giorni, per mano di un uomo violento – ha sottolineato Valente -. Vincere questa battaglia deve essere una priorità per tutti ed è un bene prezioso che il capo del Governo abbia deciso di impegnarsi in tal senso, con una vera attenzione al tema. Mi fa particolarmente piacere anche che a giorni ci sarà lo sblocco della legge sugli orfani, vittime innocenti di crimini terribili e in tutti questi anni ‘dimenticati’ dalla giustizia e della politica».



«Nelle ultime settimane – ha continuato - abbiamo assistito ad una vera e propria escalation di violenza, tanto che abbiamo deciso di chiedere questo incontro al presidente del Consiglio Conte per confrontarci sulle azioni da mettete in campo. Con il Presidente in particolare abbiamo condiviso alcune priorità: oltre allo sblocco della legge sugli orfani, l’impegno per una velocizzazione nel trasferimento dei fondi ai centri antiviolenza e il lancio di una grande campagna culturale per la parità di genere che inizia dalle scuole, dato che sono ancora troppi gli stereotipi di cui la nostra società è intrisa. Il lavoro da fare è tanto, la strada è lunga e difficile ma siamo certi che con l’impegno in prima persona della politica ai più alti livelli, così come è accaduto in altri Stati, possiamo vincere la battaglia contro il femminicidio che ancora, nel 2019, è assurdamente tra le prime cause di morte delle donne».

Ultimo aggiornamento: 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA