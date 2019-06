Ferrara, vince la Lega: Fabbri sindaco, scalza la sinistra dopo 70 anni

Straordinarie vittorie della Lega ai #ballottaggi, abbiamo eletto sindaci dove governava la sinistra da settant’anni! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 9 giugno 2019

Fabbri: vittoria storica. «È una vittoria storica, non solo per Ferrara, ma anche per tutta l'Emilia-Romagna». Sono le prime parole da sindaco di Alan Fabbri, il leghista che ha conquistato Ferrara, strappando la città al centrosinistra per la prima volta dal Dopoguerra.



«È la vittoria di una squadra - ha detto Fabbri, accompagnato dalla sottosegretaria Lucia Bergonzoni e da Vittorio Sgarbi - che ha costruito un progetto per la città. Credo che questo risultato, insieme a quello di Forlì, sia una chiave di volta anche per le prossime elezioni regionali».

Lunedì 10 Giugno 2019, 01:11 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 01:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA