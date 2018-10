M5S, festa 5 stelle al Circo Massimo

Sabato 20 Ottobre 2018, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 16:56

E' il giorno di Italia a 5 Stelle, la kermesse politica del Movimento che oggi e domani si terrà al Circo Massimo di Roma. Un palco rotondo al centro dello spazio che consentirà alle persone di circondarlo e circolargli liberamente intorno e due grandi schermi sullo sfondo che amplificheranno l'immagine di quanti vi saliranno. La festa nazionale del Movimento torna quindi nella Capitale, dove quattro anni. Il nuovo allestimento di Italia 5 stelle è stato ideato per festeggiare con gli iscritti il passaggio al governo del paese.Quattro grandi padiglioni raccontano la storia dei grillini: le origini, le «stelle» nelle istituzioni e le «stelle» al governo, ovvero le tre fasi del Movimento nato alle origini nelle piazze e nei gazebo, entrato poi in parlamento e poi al governo. Ognuno dei padiglioni è indicato con una gigantografia, rispettivamente, di Beppe Grillo al primo V Day per le origini, di Alessandro di Battista per raccontare la fase della battaglia all'opposizione nella scorsa legislatura e di una piazza gremita da cui si innalzano lettere giganti che formano la scritta «governo 5 stelle» per la fase attuale. In questi spazi verrà raccontata la storia del Movimento. Un padiglione con la gigantografia di Gianroberto Casaleggio servirà invece come luogo di incontro per raccontare il progetto del Movimento in prospettiva: si chiama «Il futuro, Rousseau 2050». Li si racconteranno i progressi e i piani per la realizzazione della democrazia diretta.Oltre i padiglioni ci sono poi le agorà il cui accesso è garantito anche alle persone con disabilità. Sono tre aree in cui cittadini e rappresentanti nelle istituzioni discuteranno di programmi attuati e da realizzare. Tutti i parlamentari porteranno una maglietta gialla che li renderà riconoscibili al pubblico, essendo per lo più « portavoce» al primo mandato e quindi ancora poco conosciuti. Tutto intorno i servizi , con i gazebo che vendono gadget, i punti di distribuzione di acqua pubblica, ristoranti, bar.Davide Casaleggio si prende la scena a Italia 5 Stelle. Il figlio del fondatore del movimento, accompagnato da Enrica Sabatini e Valerio Tacchini e scortato da due addetti alla sicurezza, gira tra gli stand della manifestazione concedendosi ai selfie degli attivisti 5 Stelle che lo incontrano e gli si avvicinano per stringergli la mano. «A Napoli diciamo: come è 'o padre, accussì è 'o figlio...», scherza un attivista partenopeo mentre si scatta una foto con l'imprenditore, alludendo alla somiglianza tra Davide e il padre Gianroberto, scomparso nel 2016. Casaleggio si è messo in fila nell'area ristoro per acquistare il pranzo prima di tornare nel retropalco.