FdI, la grande festa (pop) a Roma per i dieci anni. Da Cristina d'Avena a Berlusconi, chi sarà sul palco

Appuntamento a Piazza del Popolo, giovedì. Tre giorni di festa, dieci anni di storia celebrati da Fratelli d'Italia, il partito dei conservatori italiani nato dai postumi del Pdl e protagonista di una scalata da trenta punti percentuali, dalle piazze a Palazzo Chigi. "Dieci anni di amore per l'Italia" è il nome della manifestazione che dal 15 al 17 dicembre riunirà a Piazza del Popolo a Roma migliaia di iscritti e simpatizzanti per il primo decennale di FdI.

Appuntamento atteso, anzi attesissimo perché dal palco montato nella piazza del comizio finale di Giorgia Meloni prima del trionfo alle elezioni del 25 settembre arriverà un annuncio chiave: il nome del candidato del centrodestra alle regionali del Lazio. In pole c'è Paolo Trancassini, deputato ed ex sindaco di Leonessa, nel reatino, vicino alla leader e favorito dal borsino della vigilia. Ma resta in campo anche la candidatura di Fabio Rampelli, il veterano di Colle Oppio oggi vicepresidente della Camera. Si deciderà in queste ore, poi l'annuncio a favore di megafono dal palco romano.

Ma la corsa alle regionali del Lazio non è l'unica protagonista della maxi-manifestazione presentata oggi in una conferenza stampa a via della Scrofa dal responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli, i capigruppo alla Camera e al Senato Tommaso Foti e Lucio Malan, il presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani.

Un evento politico, certo, ma anche pop. Tanto che sul palco, anticipa il Foglio, saranno presenti cantanti e artisti. Un nome su tutti: Cristina D'Avena, voce di mille e più sigle iconiche dei cartoni animati che ha segnato generazioni. Inclusa quella di Meloni, che non ha mai nascosto la sua passione per il genere musicale e la reciproca simpatia con la cantante. L'idea è quella di replicare in parte il "Natale dei conservatori" che due anni fa ha trasferito la storica manifestazione di FdI Atreju a Piazza Risorgimento, tra casette natalizie e stand all'insegna di Tolkien.

Poi, certo, ci sarà la politica in grandi ambasce. Dopotutto il decennale è il primo vero pit-stop dei conservatori approdati al governo. Un'occasione per guardare indietro ai quattro mesi nella stanza dei bottoni e all'inverno tutto in salita che attende chi deve prendere le decisioni.

E allora via alla passerella di ministri. Ci saranno tutti, o quasi, sicuro la pattuglia di FdI, da Francesco Lollobrigida a Raffaele Fitto, dal vice al Mef Maurizio Leo al co-fondatore Guido Crosetto. Un panel dopo l'altro, per mettere a fuoco la "rivoluzione" conservatrice alla prova del governo. Attesi anche i leader alleati, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (in collegamento). Una prova di unità ostentata alla vigilia di Natale utile a scacciare voci e dubbi su dissapori nella maggioranza.