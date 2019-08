Festa della Lega a Pontida: polemica per le pizze Sea Watch e Aquarius

Sea Watch' e 'Aquarius', come le navi delle ong impegnate nel salvataggio dei profughi nel Mediterraneo. Sta suscitando polemiche la presenza alla festa della Lega di Pontida, storica sede bergamasca dei raduni del Carroccio sul 'pratonè, di due pizze battezzate '' e '', come le navi delle ong impegnate nel salvataggio dei profughi nel Mediterraneo.

Tra le pizze, accanto alle tradizionali, ci sono anche quella "del Capitano", la 'Flat Tax', le nostalgiche "Umberto" e "Và pensiero" e pure una "Ladrona". Smorzano i toni i leghisti, che parlano di semplice goliardata, come la maglietta verde tradizionale con l'Alberto da Giussano e la scritta in cirillico.



«Sono scelte loro, in linea con il tono goliardico della festa: mi sembra eccessivo fare polemica sui nomi delle pizze», ha commentato il deputato bergamasco della Lega, Daniele Belotti. E il sindaco di Pontida, l'ex parlamentare Pierguido Vanalli, rammenta che «ogni anno si sceglie qualche argomento di attualità per riderci sopra».

Venerdì 16 Agosto 2019, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 20:19

