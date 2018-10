Fico: «Il Movimento 5 stelle non starà mai con Le Pen»

Martedì 9 Ottobre 2018, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen». Così il presidente della Camera Roberto Fico alla domanda su dove si collocherà il M5S alle Europee. A chi gli chiedeva se si sente preoccupato dell'alleanza Salvini-Le Pen Fico ha risposto: «Non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze, ognuno fa la sua strada che non è la mia strada». Quanto agli incontri ieri con i leader dei vari Gruppi al Pe ha aggiunto: «Questa è una prima fase, anche di conoscenza con i vari presidenti dei gruppi».«Il concetto di sfida è sbagliato: nessuno sfida lo spread o i mercati. Lo stato italiano ha il diritto di fare legittimamente una manovra senza sfidare nessuno, per parlare all'Europa senza sfidare ma per cambiare», ha poi detto Fico parlando a Bruxelles al termine dell'incontro con il presidente della Commissione Jean Claude Juncker.«È stato un buon incontro, un momento per raffreddare la temperatura», ha detto Margaritis Schinas, portavoce della Commissione. Per l'incontro tra Juncker e Fico era stato lasciato uno «spazio di trenta minuti, ed invece è durato oltre un'ora e questo prova quanta attenzione e amore Juncker ha per l'Italia. È stata una discussione utile su questione di interesse comune, sia per l'Italia che per l'Ue. Entrambe hanno concordato che l'Italia è e continuerà ad essere al cuore del progetto europeo», ha aggiunto il portavoce della Commissione europea. Come già detto da Juncker giorni fa «sta ai policymakers italiani trovare regole e misure che consentano all'Italia di rimanere all'interno degli obiettivi di bilancio concordati, e questi obiettivi sono stati approvati dai 28 capi di Stato e di Governo dell'Unione, democraticamente eletti», ha continuato Schinas.