Fico, Marcucci (Pd): intesa con M5S? Non sono ottimista ma sorprese possibili

«Se ci fosse una disponibilità su tutto il fronte programmatico..., mi pare difficile, ma andremo ad ascoltare. È Fico il candidato premier del M5S? È lui che può far fare passi indietro molto importanti, molto rilevanti su questioni su cui il M5S si è speso anni e anni? Sentiremo». «Sono convinto sia molto difficile, quasi impossibile, perché vorrebbe dire da parte loro rinnegare in grandissima parte il programma elettorale. Poi bisogna capire se a fronte di una operazione del genere non perdono parlamentari. Se perdono anche solo 5 senatori la maggioranza non c'è più».



Secondo il capogruppo dem al Senato «quando ci sarà una proposta chiara, delle condizioni definite, a un certo punto un passaggio per la direzione» del Pd andrà fatto, su un eventuale accordo di governo M5S-Pd. «Sentire la base è più complicato, ci sono organismi eletti, ma la decisione non spetta a me. Parliamo di iscritti, tesserati o elettori? Forse andrebbe convocata anche l'assemblea: se il segretario e il presidente lo decidessero si potrebbe fare un ragionamento sul fatto di sentire la base».



Quanto all'ipotesi governo del Presidente nel caso Fico fallisse è un'eventualità che

L'incarico acon l'impegno di sondare la possibile convergenza trascuote il partito democratico. «Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i programmi si possano allineare, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo», dice il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci a Radio Anch'Io. Di fatto Marcucci si mostra già più possibilista rispetto a ieri quando insieme a Orfini aveva escluso potessero esserci le condizioni per un accordo. «La situazione - dice - è molto delicata, i numeri in Parlamento molto risicati (di M5S e Pd assieme, ndr). Siamo preoccupati dalla lontananza programmatica, il lavoro dei professori (per M5S, ndr) evidenzia posizioni molto distanti». «Siamo disponibili a confrontarci ad esempio sugli investimenti - ancora Marcucci -. Ad esempio, la Tav è strategica?».E ancora: