Pd, Sensi con Ocasio Cortez per lanciare il "New Deal" dell'ambiente

Sabato 31 Agosto 2019, 22:44 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 22:59

Il dem Filippo Sensi al fianco di Alexandra Ocasio Cortez, la paladina dell'opposizione anti trumpiana, per lanciare il suo "Green New Deal", il piano destinato all'ambiente della parlamentare democratica. Sensi, oggi deputato del Pd, già portavoce di Matteo Renzi prima e Paolo Gentiloni poi a palazzo Chigi, si è sempre occupato (già in Campidoglio, al fianco di Francesco Rutelli sindaco di Roma) in particolare dei rapporti internazionali dei progressisti italiani.Ieri, al Pelhan Park del Bronx a New York, ha partecipato alla presentazione dei nuovi manifesti del Green New Deal: l'idea di Ocasio Cortez è ispirarsi, anche graficamente, al New Deal roosveltiano per aggiornarlo sulle nuove emergenze ambientali. Un modello pure per i dem italiani.