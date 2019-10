Financial Times: «Conte collegato a fondi di investimento del Vaticano sotto indagine»

Italy PM linked to investment fund being investigated by Vatican https://t.co/xmcPl2NpDT — Financial Times (@FT) October 27, 2019

«Un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano al centro di un'indagine sulla corruzione finanziaria era alla base di un gruppo di investitori che assunse- ora primo ministro italiano - per lavorare su un accordo perseguito poche settimane prima che assumesse la carica». Lo scrive il. «Il collegamento con Conte - prosegue l'articolo - rivelato in documenti esaminati dal Financial Times, probabilmente attirerà un ulteriore esame sull'attività finanziaria del Segretariato di Stato vaticano, la potente burocrazia centrale della Santa Sede, che è oggetto di un'indagine interna su transazioni finanziarie sospette».«Conte era un accademico di Firenze poco conosciuto - si legge sul Financial Times - quando è stato assunto a maggio 2018 per fornire un parere legale a favore di Fiber 4.0, un gruppo di azionisti coinvolto in una lotta per il controllo di Retelit, una società italiana di telecomunicazioni lo scorso anno. L'investitore principale in Fiber 4.0 è stato, finanziato interamente con 200 milioni di dollari dal Segretariato Vaticano gestito e di proprietà di Raffaele Mincione, un finanziere italiano».«La fonte finale dei fondi di Mincione - scrive il principale giornale economico finanziario del Regno Unito - non è mai stata dichiarata nella battaglia degli azionisti per il controllo died era sconosciuta prima che questo mese la polizia vaticana facesse irruzione negli uffici del Segretariato per sequestrare documenti e computer a causa della preoccupazione per un affare di proprietà di lusso a Londra che ha stretto con Athena. Nell'accordo sulla proprietà il Segretariato ha investito in un edificio da 129 milioni di sterline nel quartiere Chelsea di Londra con denaro trattenuto dai fondi centrali dello Stato Pontificio in diversi conti bancari svizzeri. L'accordo ha sollevato preoccupazioni dagli investigatori vaticani sul fatto che il Segretariato avrebbe potuto usare in modo improprio centinaia di milioni di dollari sotto il suo controllo, che sono stati donati ai poveri dai cattolici di tutto il mondo».«L'indagine ha comportato la sospensione di cinque dipendenti e - scrive ancora il Financial Times - dopo aver criticato la sua gestione, le dimissioni del capo della sicurezza del Papa. Il Vaticano non ha confermato ufficialmente il focus delle sue indagini, ma le persone che hanno familiarità con la sonda hanno affermato che era incentrato sugli investimenti della Segreteria in un piano per la costruzione di 49 appartamenti a Chelsea.. Si è dimesso questo agosto dopo la divisione della coalizione, ma è stato rinominato primo ministro a settembre per guidare un nuovo governo di coalizione formato dal Movimento Cinque Stelle e dal Partito Democratico. Ha già affrontato le accuse di un conflitto di interessi in relazione all'accordo Retelit, dopo aver emanato un decreto basato sulle leggi del cosiddetto potere d'oro in Italia che ha favorito i suoi ex clienti entro una settimana dalla sua nomina a primo ministro italiano., ma è probabile che debba affrontare un nuovo esame sui suoi legami con la transazione e il coinvolgimento del Vaticano».«Il fondo Athena Global Opportunities di Mincione possedeva il 40% del consorzio Fiber 4.0 - prosegue il giornale - Il consorzio possedeva già il 9% di Retelit e pianificava di utilizzare un voto dei suoi azionisti per collocare Mincione nel consiglio di amministrazione della società. I ricavi di Retelit sono stati pari a 73 milioni di euro nel 2018. I conti del fondo Athena, che è incorporato in Lussemburgo, mostrano che l'investimento di Mincione in Retelit è stato effettuato utilizzando i 200 milioni di dollari che ha gestito esclusivamente per il Segretariato Vaticano. Tuttavia, Mincione ha perso il voto degli azionisti Retelit nell'aprile 2018 a un gruppo rivale di azionisti composto da due investitori stranieri, l'azionista tedesco Value Management e la società di telecomunicazioni statale della Libia».nel tentativo di ribaltare il risultato della votazione - spiega il Financial Times - In una nota ai suoi clienti del 14 maggio 2018, vista dal Financial Times, Conte ha scritto che il voto potrebbe essere annullato se Retelit fosse posto sotto le regole del, che consente al governo italiano di bloccare il controllo straniero delle società considerate importanza strategica nazionale. Conte ha affermato nella sua raccomandazione a Fiber 4.0 che il coinvolgimento della compagnia statale libica implicava l'applicazione delle regole del potere d'oro.. Tuttavia, il passaggio non è stato sufficiente per Fiber 4.0 per ribaltare il risultato del voto degli azionisti che aveva perso. Roma ha utilizzato la disposizione del potere d'oro sei volte su un totale di 40 acquisizioni straniere dalla sua introduzione nel 2012, secondo le stime dello studio legale White and Case., portavoce del primo ministro italiano, ha rifiutato di commentare se Conte considerasse il suo lavoro per il consorzio - Fibre 4.0 - e l'applicazione del potere d'oro da parte del suo governo come un conflitto di interessi. Ha anche rifiutato di commentare se il signor Conte fosse a conoscenza del fatto che stava lavorando per un fondo finanziato dal segretariato vaticano».Mincione ha dichiarato al Financial Times di non aver mai incontrato il signor Conte e «che il futuro primo ministro italiano è stato scelto da un altro studio legale che lavorava per il consorzio. La nomina di Conte alla première è stata una coincidenza e le questioni relative ai conflitti di interessi semplicemente una storia di sfortuna, ha affermato. ««Quali benefici ho tratto dalla sentenza del Potere d'oro? Non ha prodotto un centesimo di perdita o un profitto per me. Nessuno ha beneficiato di questo o perso da questo», ha detto.Poi, praticamente nella nottata, è arrivata una lunga nota diper spiegare la vicenda«Nei primi giorni del maggio 2018 - si legge nella nota - l’allora avvocato Conte ha ricevuto dalla società Fiber 4.0 l’incarico di scrivere un parere pro veritate circa il possibile esercizio, da parte del governo, dei poteri di golden Power nei confronti della società Retelit. In quel momento, ovviamente, nessuno poteva immaginare che, poche settimane dopo, un governo presieduto dallo stesso Conte sarebbe stato chiamato a pronunciarsi proprio sulla specifica questione oggetto del parere. Per evitare ogni possibile conflitto di interesse, il presidente Conte si è astenuto anche formalmente da ogni decisione circa l’esercizio della golden Power. In particolare non ha preso parte al Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2018 (nel corso del quale è stato deliberato l’esercizio dei poteri di golden Power), astenendosi formalmente e sostanzialmente da qualunque valutazione. Si fa presente che in quell’occasione il presidente conte era impegnato in Canada per il G7. Pertanto non esiste nessun conflitto di interesse, rischio questo che peraltro era già stato paventato all’epoca da alcuni quotidiani. La circostanza era stata già chiarita, anche con riferimento ai rapporti col sig. Mincione, che Conte non ha mai incontrato né conosciuto. Quanto ai nuovi fatti riferiti dal Financial Times si precisa che Conte ha reso solo un parere legale e non era a conoscenza e non era tenuto a conoscere il fatto che alcuni investitori facessero riferimento ad un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano e oggi al centro di un’indagine».