Fine vita, i medici: «Non daremo mai la morte ai pazienti»

Il medici prendono posizione sul "" e dicono che non aiuteranno nessun paziente a morire. «Il medico non abbandonerà mai a se stesso il paziente, assicurerà sempre le cure si palliative per contenere il dolore sino alla sedazione profonda e sarà presente fin dopo il decesso, che certificherà, ma non compirà l'atto fisico di somministrare la morte». Il presidente della Fnomceo (), Filippo Anelli, riassume la linea emersa a Parma all'interno della Consulta di Bioetica della Federazione. La posizione verrà portata all'attenzione del Consiglio nazionale dei 106 presidente degli ordini locali prevista a Novembre.Il dibattito sul fine fine si era riacceso nelle settimane scorse in seguito allastorica della

chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile

Alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda di Dj Fabo che ha stabilito come in presenza di determinate condizioni l'aiuto al suicidio non sia punibile, il cosiddetto, «suicidio assistito - viene sintetizzata in una nota la posizione dei dottori italiani - non deve essere necessariamente medicalizzato: ciò non toglie che il professionista continuerà a restare vicino al malato in tutte le fasi che il diritto all'autodeterminazione gli consente, fino a dopo la morte, certificandola».D'altronde, puntualizza in un altro passaggio della stessa nota Anelli, «il medico ha per missione quella di combattere le malattie, tutelare la vita e alleviare le sofferenze. Quello delè quindi un processo estraneo a questo impegno». Ad ogni modo, spiega il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri «si vuole certamente rispettare la volontà di chi decide di porre fine alla propria esistenza ritenuta troppo penosa e non più degna di essere prolungata, nei limiti previsti dalla Corte Costituzionale, ma si chiede anche di lasciare la nostra categoria estranea a questo atto suicidario». Quanto al problema di chi raccoglierà il consenso del paziente e di chi lo aiuterà nel suo intento, prosegue il presidente della Fnomceo, «una legge dello Stato dovrà trovare una terza persona (come ad esempio un pubblico ufficiale) per raccogliere la volontà suicidaria, e quanto a chi fisicamente aiuterà il malato a morire, forse è ragionevole supporre che debba essere il paziente stesso a poterlo decidere, a scegliere ad esempio un fratello, il coniuge, un genitore, ma non il medico, a meno che non lo faccia nella posizione di amico o parente del richiedente, non certo nel ruolo di professionista della salute».