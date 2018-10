Fine vita, stop della Lega: «Non è nel contratto». E M5S prova a cercare voti Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 13:00

Per ora sembra destinato a cadere nel vuoto l'invito della Consulta rivolto al Parlamento per colmare i «vuoti di tutela costituzionale» sul fine vita. «Nessuna forzatura, se ne occuperà la prossima legislatura. Non è un tema nel contratto», l'alt imposto dalla Lega al Movimento 5Stelle. Molti pentastellati però hanno intenzione di provarci, dando vita un fronte trasversale alla Camera e al Senato affinché l'argomento venga dibattuto nelle Aule ma la convinzione - ammette uno dei big M5S - è che «con la Lega non sarà possibile far nulla, Salvini con Di Maio è stato chiaro».Nei prossimi giorni si potrebbero dunque registrare nuove tensioni nella maggioranza. Dopo la decisione della Corte costituzionale di rinviare all'udienza del 24 settembre 2019 «la trattazione della questione di costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale, inerente l'aiuto al suicidio» dovranno essere i partiti a rispondere sul da farsi. Al momento la linea ufficiale dei giallo-verdi è quella di non «intervenire con un'appropriata disciplina». Il pressing arriverà dall'ala che fa riferimento a Roberto Fico. «Ma spiega un deputato grillino vicino a Di Maio neanche il presidente della Camera può fare qualcosa se non si arriva a calendarizzare una proposta. Al massimo può concedere una corsia preferenziale o rivolgere qualche appello, niente di più».La terza carica dello Stato nelle scorse settimane ha accolto una delegazione dell'associazione Luca Coscioni ed è sensibile alla materia: «La decisione della Consulta ha scritto su twitter - è un'occasione importante per il Parlamento. Ci deve essere la massima attenzione».