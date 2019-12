«Il governo è al lavoro per migliorare la scuola, l'istruzione e sostenere la ricerca. Guardiamo avanti, c'è piena fiducia nel premier Conte per individuare un nuovo ministro dell'istruzione, la scuola non può aspettare». Lo sottolineano fonti del M5S dopo l'annuncio delle dimissioni da parte del ministro Lorenzo Fioramonti.

Fioramonti si dimette, l'ex ministro dell'Istruzione: «Dal Governo serviva più coraggio»

Ultimo aggiornamento: 11:43

