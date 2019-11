Firenze, sindaco di Massa: «Io e l'assessore aggrediti con sputi e spintoni da anti-Salvini». Video

Matteo Salvini a Accerchiati da un gruppo di antagonisti e aggrediti con insulti, spinte e sputi mentre andavano alla cena elettorale con Firenze : è quanto raccontato dal sindaco di Massa Francesco Persiani e dall'assessore massese Veronica Ravagli, che erano con le rispettive famiglie, appena arrivati all'iniziativa del Carroccio.

🔴Alla faccia della democrazia, ecco chi semina odio...

A Firenze aggredti il sindaco di Massa, Francesco Persiani, con figlia e moglie, e l’assessore Veronica Ravagli che è stata scaraventata a terra, tra sputi e insulti. A loro un abbraccio.

Andremo avanti più forte di prima! pic.twitter.com/XeW0C5KlSV — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 30, 2019



«Avevamo parcheggiato in via Aretina per andare alla cena - ha spiegato Ravagli -, quando un gruppo di persone, una quarantina, che non stavano manifestando, hanno iniziato a insultarci e poi ci hanno circondato con fare minaccioso. Vicino non c'erano forze dell'ordine ed è arrivata solo una vigilessa».



Ravagli ha spiegato che, impaurita, ha preso «il telefono e iniziato a girare un video. A quel punto mi hanno strappato il telefono gettandolo via e sono stata spinta a terra. Nel frattempo hanno sputato in faccia al sindaco e a mio marito». «Ci hanno circondato minacciandoci che ci avrebbero picchiato - ha detto Persiani -. Ci siamo impauriti perché eravamo soli. Un esposto sicuramente lo faremo».

«Le manifestazioni pacifiche a me piacciono, non quelle dei delinquenti e dei violenti che hanno aggredito il sindaco di Massa e un assessore con le loro famiglie. Mi piacerebbe che qualcuno denunciasse che non è possibile avere 200 poliziotti e carabinieri per fare una cena». Lo ha detto il leader della Lega a Firenze parlando con i giornalisti a margine di una cena elettorale.

Ultimo aggiornamento: 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA