Fiscalità di vantaggio al Sud, l'Ue verso il via libera agli sgravi stabili

La fiscalità di vantaggio per le aziende del Mezzogiorno come tassello della strategia disegnata dal Piano straordinario per il Sud 2030. È l'indicazione emersa ieri dagli incontri che il ministro per il Sud e la Coesione, Peppe Provenzano, ha avuto a Bruxelles con i commissari Ue Paolo Gentiloni agli Affari economici, Margrethe Vestager (Concorrenza, nonché vicepresidente della Commissione), Nicolas Schmit (Lavoro) ed Elisa Ferreira (Coesione). L'Ue apprezza, in sostanza, la decisione del governo italiano di voler rendere strutturale, a partire da prossimo anno, il taglio del 30% dei contributi previdenziali (che interessa una platea di 2,8 milioni di lavoratori meridionali) riconoscendo nella programmazione decennale, lanciata da Provenzano a fine gennaio, lo scenario di riferimento più credibile per avviare il confronto. «In Italia il piano Sud era stato accompagnato da alcune perplessità per il suo orizzonte temporale di medio e lungo termine, a Bruxelles è piaciuto al contrario proprio per questo», commenta il ministro in conferenza stampa alla fine dell'intenso pomeriggio. Di fatto è il via libera politico alla trattativa vera e propria sulla fiscalità di vantaggio che sarà approfondita dalla task force interservizi della Commissione in stretto rapporto con il ministro e i colleghi Gualtieri, Catalfo e Amendola oltre che ovviamente con il premier Conte. È assai probabile, anche se Provenzano non si sbilancia per evidenti ragioni di opportunità, che arriverà in tempi brevissimi il prescritto via libera per la sperimentazione della misura a partire dall'1 ottobre e fino al 31 dicembre: ma è l'obiettivo, per così dire, minimo considerato che il provvedimento inserito nel decreto Agosto rientra nella sospensione straordinaria dei paletti agli aiuti di Stato introdotta dopo la pandemia. Il vero obiettivo è renderlo, come detto, strutturale con il meccanismo a scalare già indicato dalla norma. E qui la disponibilità Ue emersa dagli incontri di ieri è da ritenere sicuramente un primo, fondamentale riscontro. «Abbiamo individuato un percorso che ci porterà a definire la fiscalità d vantaggio negli anni a venire in modo compatibile con le norme europee, a prescindere da quelle varate per l'emergenza Covid dice Provenzano -. La nostra ambizione è di accompagnare con questa misura l'intero ciclo di programmazione con il quale vogliamo prendere di petto il problema del Mezzogiorno, coordinandoci con i fondi straordinari e quelli strutturali europei. Di sicuro abbiamo un'occasione che non possiamo in alcun modo sprecare: come ha detto Paolo Gentiloni, ogni Paese deve guardare alla sua specificità e ai suoi potenziali di sviluppo: e per me il Sud resta il principale problema da risolvere e la grande opportunità da sfruttare».

C'è anche un altro elemento non trascurabile che gli incontri di Bruxelles hanno messo a fuoco: la rinnovata attenzione con la quale l'Unione segue la spesa dei fondi strutturali europei, antico tallone d'Achille soprattutto al Sud tra sprechi e ritardi. «Essere riusciti a rimodulare in questi mesi la programmazione regionale e ministeriale di ben 11 miliardi di risorse per l'emergenza sanitaria è stato un segnale chiaro, a riprova dell'impegno del governo per rimuovere le cause che ancora impediscono l'impiego rapido e concreto dei fondi Ue», dice Provenzano. Che non a caso insiste sull'execution, sulla capacità cioè di mettere a terra una buona programmazione, come presupposto inderogabile. Ed execution vuol dire anche rinnovare profondamente la Pubblica amministrazione italiana: «Ho proposto di utilizzare i fondi europei per reclutare le professionalità necessarie sia a livello centrale che periferico per garantire ulteriori competenze ed efficienze alla macchina burocratica di cui c'è assolutamente bisogno», dice Provenzano, preoccupato per il perdurante, scarso assorbimento delle risorse europee.



A Bruxelles si è anche parlato di Recovery Plan, sia pure per obiettivi generali: «I nostri progetti saranno ambiziosi, strettamente legati al fattore tempo per la loro attuazione e in sintonia con le linee strategiche indicate dalla Commissione» dice il ministro ma su un punto è esplicito. «Con la Commissione stessa si è discusso soprattutto di sostenibilità e di connettività, in particolare per il Mezzogiorno: penso alla decarbonizzazione dell'ex Ilva e al piano di rigenerazione urbana di Taranto che è già un progetto-pilota anche per l'Ue in chiave di assistenza tecnica rafforzata».

Quanto alle risorse che verranno utilizzate nel Sud attraverso il Recovery Fund, Provenzano conferma che non si scenderà al di sotto del 34%. Ma aggiunge: «Parlare di quote è riduttivo perché il fabbisogno di investimenti nel Mezzogiorno in alcuni settori è già superiore a quel tetto. Serviranno però molti buoni progetti e su questo punto il lavoro del governo si sta misurando».

