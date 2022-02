Elezioni, Berlusconi: «Quello che vedrete sarà un centrodestra profondamente rinnovato»

Quello che si presenterà alle prossime elezioni sarà «un centrodestra profondamente rinnovato». Parola di Silvio Berlusconi. «Saremo il cuore di un centrodestra che si dovrà presentare alle prossime elezioni profondamente rinnovato», ha scritto il fondatore di Forza Italia in una nota al termine di una riunione con il coordinatore nazionale Antonio Tajani e con i capigruppo Annamaria Bernini e Paolo Barelli.

«Forza Italia - rivendica Berlusconi - è il partito che, con la sua fondazione, ha consentito la nascita del centrodestra. È stato e continuerà ad essere il perno della coalizione che si contrappone alla sinistra. Il centrodestra che abbiamo come orizzonte strategico è saldamente ancorato ai valori del Ppe: europeista, atlantista, garantista, cattolico e liberale. Forza Italia è impegnata, insieme con le altre sigle di centro, per rafforzare l'area centrale di un centrodestra che è ancora oggi per i sondaggi la prima scelta degli italiani, la coalizione che governa la maggior parte delle Regioni e centinaia di Comuni».

«Ho ringraziato e mi sono complimentato con i dirigenti nazionali di Forza Italia per come hanno gestito le scorse settimane, un passaggio molto delicato per la Repubblica», ha scritto ancora Berlusconi.