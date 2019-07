Flat tax, Di Maio: «Inaccettabile farla con gli 80 euro di Renzi»

«Noi stiamo pensando come Movimento 5 Stelle a una legge di bilancio di fine anno realistica che abbassi le tasse e che aumenti gli investimenti in Italia. Per me - ha aggiunto il ministro - bisogna iniziare dall'abbassamento del cuneo fiscale agli italiani, che significa permettere agli imprenditori di poter assumere più persone».

«L'unica cosa che non voglio è che si tolga da una parte per mettere dall'altra. Io non sono affezionato agli 80 euro, ma quelli non erano soldi di Renzi, quelli sono soldi degli italiani e se si dice ai cittadini 'ti tolgo 80 eurò per fare la flat tax o peggio 'ti aumento l'Ivà per fare la flat tax, per me questo è inaccettabile», spiega.