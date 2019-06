Flat tax e famiglie del Mezzogiorno: fisco leggero per 5 milioni di contribuenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 18 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La flat tax salviniana potrebbe alleggerire il carico tributario a oltre 5 milioni di famiglie del Sud. Se si applicasse il modello voluto dal leader della Lega - un'aliquota al 15 per cento per chi dichiara redditi Irpef sotto i 55mila euro - lo sconto, confrontandolo con gli attuali scaglioni e imposizioni, sarebbe in media di 2mila euro per chi guadagna ogni anno 28mila euro e di circa 2800 euro per chi oggi arriva alla soglia dei 55mila euro. I dati li abbiamo calcolati sulle base delle dichiarazioni Irpef del 2018, quindi risalenti ai redditi dell'anno precedente - sono indicativi: vuoi perché lo schema indicato dal vicepremier è troppo oneroso per le casse pubbliche per l'Europa (il viceministro all'Economia, sempre della Lega, Massimo Garavaglia, sta studiando una riduzione fiscale molto cauta), vuoi perché il Carroccio punta a inserire una maxi-detrazione per le famiglie numerose (3mila euro per ogni figlio a carico), che per quei nuclei senza rendite fisse - case, barche, titoli - potrebbe anche portare a un ulteriore diminuzione fino a 2.500 euro.