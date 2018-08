Flat tax e reddito di cittadinanza a piccoli passi: la road map

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 4 Agosto 2018, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2018 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le linee del quadro programmatico proposte confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'avvio delle riforme contenute nel programma di governo in tema di flat tax e reddito di cittadinanza». È in questa frase del comunicato del ministero dell'Economia la quadratura del cerchio tra le richieste di Lega e M5S e l'esigenza di Giovanni Tria di preservare un quadro di finanza pubblico ordinato.Concretamente vuol dire che il governo punta a ottenere dalla commissione europea un margine aggiuntivo di 11-12 miliardi, con i quali dovrebbe sulla carta compensare il teorico gettito Iva che verrà a mancare per la rinuncia ai previsti aumenti, fronteggiare gli effetti sui conti della minore crescita economia e della più pesante spesa per interessi e - appunto - reperire almeno una dote iniziale per le due misure-simbolo dei partiti di governo, insieme a un primo intervento di smontaggio della legge Fornero in campo previdenziale.Dati tutti questi vincoli, il ministro dell'Economia per essere soddisfatto dovrebbe aver più o meno convinto i suoi interlocutori politici ad accontentarsi di interventi limitati: per la flat tax si partirebbe dalle partite Iva, con la già prevista introduzione di un'imposta proporzionale oppure l'allargamento dell'attuale meccanismo forfettario, mentre il capitolo reddito di cittadinanza verrebbe concentrato sul potenziamento dei centri per l'impiego, accompagnato magari da un provvisorio rafforzamento dell'attuale reddito di inclusione. L'orizzonte in cui ci si muove è appunto quello evocato da Tria a inizio mese: non peggiorare il saldo strutturale, ovvero l'indicatore di bilancio calcolato al netto degli effetti del ciclo economico e delle voci una tantum.